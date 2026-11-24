डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि और पूर्व में दोषी ठहराए जा चुके व्यक्ति को केवल त्वरित सुनवाई के अधिकार के आधार पर जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपित को जमानत देने के पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को रद कर दिया।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने 18 नवंबर के अपने आदेश में कहा कि त्वरित सुनवाई का अधिकार हमेशा संविधान के अनुच्छेद-21 का एक पहलू माना जाता है। लेकिन, जब आरोपित किसी जघन्य अपराध में शामिल हो, तो आरोपित के अधिकार और समाज के हित (इसमें पीड़ित और उसके परिवार का हित भी शामिल) पर भी विचार करना जरूरी है।

इस मामले में ऐसा लगता है कि आरोपित की पूर्व दोषसिद्धि की जानकारी न तो हाई कोर्ट के संज्ञान में लाई गई और न ही जमानत याचिका पर सुनवाई के समय दूसरे आपराधिक मामलों में उसकी संलिप्तता बताई गई। पीठ ने कहा, 'कई अपराधों में शामिल व्यक्ति को जमानत देते समय त्वरित सुनवाई के अधिकार और समाज के हित, इन दोनों पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखना अदालत का कर्तव्य है। खासकर तब, जब हाई कोर्ट के सामने गलत बयान देकर जमानत का आदेश हासिल किया गया हो।'

शीर्ष अदालत ने यह आदेश मृतक के पिता एवं शिकायतकर्ता की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया। उन्होंने आरोपित को जमानत देने के हाई कोर्ट के जनवरी, 2026 के आदेश को चुनौती दी थी। पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने इस आधार पर आरोपित को जमानत दी थी कि वह पांच वर्ष से अधिक समय से जेल में था। आरोपित के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट में दायर जमानत याचिका में उसने अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया था।

इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करते समय आरोपित ने दो जगह यह बयान दिया था कि मौजूदा मामले के अलावा वह किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है। उसने पिछले मामले में अपनी दोषसिद्धि को छिपाया था। उस मामले में उसे उसी व्यक्ति की हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी, जो इस मामले में मृतक है।