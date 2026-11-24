डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को न्यायिक अधिकारियों द्वारा सेवा-संबंधी और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों के लिए बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाने पर कड़ी आपत्ति जताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने ट्रायल कोर्ट में उनकी उपस्थिति और कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाए।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जायमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की एक बेंच केरलम में जिला न्यायाधीशों की भर्ती से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी। यह मामला बार के सदस्यों के लिए आरक्षित डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा (सीधी भर्ती कोटा) से संबंधित था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, "वे अब कुछ ज्यादा ही मुंह खोल रहे हैं। हर मामले में, न्यायिक अधिकारी आवेदन लेकर आ जाते हैं कि हमें यह दे दो। वे अदालतों में काम क्यों नहीं करते।