डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महिला को अपनी याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया। महिला ने दिल्ली पुलिस के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगह के रूप में हटा दिया गया है और प्रदर्शनों को राजधानी की तीन अन्य जगहों पर शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायाधीश जायमाल्य बागची तथा वी. मोहना की बेंच ने 15 अक्टूबर को केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। यह जवाब स्वाति सिंह की उस याचिका पर मांगा गया था। इसमें उन्होंने 11 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगह के दर्जे से हटा दिया गया था। शुक्रवार को, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश लिखित दस्तावेजों में दिए गए कुछ तथ्यों पर सवाल उठाए।