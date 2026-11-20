पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक भारतीय पिता और जर्मन मां के बीच बच्चे की अभिरक्षा को लेकर चल रहे विवाद में चार साल के बच्चे की अंतरिम कस्टडी मां को सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया मां का दावा अधिक मजबूत है और बच्चे की भलाई के लिहाज से भी उनका प्रस्ताव बेहतर है।

जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था अस्थायी है। बच्चे के पिता की ओर से पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल याचिका पर अंतिम फैसला वही अदालत करेगी।

पीठ ने निर्देश दिया कि फिलहाल बच्चा दिल्ली में ही रहेगा। यहां मां और पिता को बारी-बारी से तीन-तीन दिन बच्चे के साथ रहने का अवसर मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने मां को तीन सप्ताह के भीतर सिंगापुर की सक्षम अदालत से ऐसा आदेश प्राप्त करने को कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और स्वीकृत अभिभावक योजना के अनुरूप हो।

योजना के तहत मां बच्चे का दाखिला सिंगापुर के यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज साउथ ईस्ट एशिया में कराएंगी। पिता को दाखिले के लिए आवश्यक दस्तावेज और सहयोग देना होगा।

मां को सात दिन से अधिक की स्कूल छुट्टियों में बच्चे को भारत लाना होगा, ताकि वह पिता और पैतृक परिवार के साथ समय बिता सके। मां अदालत की अनुमति के बिना बच्चे को भारत के अलावा किसी अन्य देश नहीं ले जा सकेंगी।