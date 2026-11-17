डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कामकाज, वित्तपोषण और नियमन की देशव्यापी जांच से जुड़े मामले को सुप्रीम कोर्ट की एक नई पीठ को सौंपा गया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली नवगठित तीन सदस्यीय पीठ मामले में सुनवाई करेगी।

पहले जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा और अन्य से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। यह पीठ समय-समय पर मामले में आदेश पारित कर रही थी। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, अब इस मामले को 19 नवंबर को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। यह मामला 2025 के मध्य में उस समय शुरू हुआ था, जब 23 वर्षीय आयशा जैन ने एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा के अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। छात्रा ने कानूनी रूप से अपना नाम खुशी जैन से आयशा जैन के रूप में बदलने के बाद यह आरोप लगाया था।

आयशा ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय ने उसे कक्षाओं में शामिल होने से रोक दिया और नाम बदलने को लेकर हुए विवाद के कारण उसका एक साल बर्बाद हो गया। हालांकि, पीठ ने छात्रा की व्यक्तिगत शिकायत पर विचार करने के बाद भी कार्यवाही समाप्त नहीं की।