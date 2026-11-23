डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़ी अपीलों की सुनवाई कर रहे ट्रिब्यूनलों को निर्देश दिया कि वे मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को चुनौती देने वाली मतदाताओं की याचिकाओं को प्राथमिकता दें, जबकि नाम जोड़े जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिलहाल टाल दें।

सीजेआई सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने ट्रिब्यूनलों से कहा कि वे नाम हटाए जाने को चुनौती देने वाली अपीलों को, नाम जोड़े जाने को चुनौती देने वाली अपीलों से अलग करें और नाम हटाए जाने से जुड़ी अपीलों को प्राथमिकता दें।

प्रथम श्रेणी अपीलों को प्राथमिकता लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, पीठ ने अपने आदेश में कहा, दूसरी श्रेणी की अपीलों (नाम जोड़े जाने से जुड़ी) में कोई जल्दबाजी नहीं है, इसलिए इन अपीलों को फिलहाल के लिए टाला जा सकता है। पहली श्रेणी की अपीलों (नाम हटाए जाने से जुड़ी) को अंतिम निपटारे के मामले में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पीठ ने ट्रिब्यूनलों को यह भी निर्देश दिया कि नाम हटाए जाने से जुड़ी अपीलों में, कोलकाता नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मतदाताओं के मामलों को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि वहां जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं।

ट्रिब्यूनल की संख्या बढ़ाई जाए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से पश्चिम बंगाल एसआईआर से जुड़ी अपीलों की सुनवाई करने वाले अपीलीय न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाए।

शीर्ष अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें राज्य में SIR से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए गठित ट्रिब्यूनलों के समक्ष अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने की मांग की गई थी। 25 अगस्त को, पीठ ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह लंबित और निपटाए जा चुके मामलों का विवरण प्रस्तुत करे, जिसमें मतदाता सूची से नाम हटाए जाने या उसमें नाम जोड़े जाने को लेकर मतदाताओं द्वारा दायर की गई याचिकाओं की अलग-अलग संख्या भी शामिल हो।