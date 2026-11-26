डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और जनगणना संचालन निदेशालय से कहा कि वे एक हफ्ते के भीतर जनगणना कराने से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को रिकॉर्ड पर रखें। इसमें जाति से जुड़ी जानकारी दर्ज करने और उसकी पुष्टि करने के तरीके और सुरक्षा उपाय शामिल होंगे।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची तथा वी. मोहना की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुईं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की इस बात पर ध्यान दिया कि वह अदालत को संबंधित एसओपी के बारे में जानकारी देंगी। पीठ ने उनसे हफ्तेभर के भीतर ब्योरा देने को कहा है।

पीठ ने 12 अक्टूबर के अपने आदेश में भी सॉलिसिटर जनरल से इस तरह का आग्रह किया था। इसमें यह भी निर्देश दिया गया कि केंद्र के एडवोकेट-आन-रिकॉर्ड और सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय को पेपर बुक का एक पूरा सेट उपलब्ध कराया जाए। याचिका में एक पारदर्शी और व्यावहारिक व्यवस्था की मांग की गई है, जिसके जरिए सरकारी जाति प्रमाण-पत्रों (जहां भी उपलब्ध हों) के विवरण को दर्ज किया जा सके और सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उनकी प्रमाणिकता की जांच की जा सके।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि जाति संबंधी विवरणों को इकट्ठा करने और उनकी जांच करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली, लागू होने वाली प्रश्नावली और दिशा-निर्देशों का खुलासा किया जाए, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय बनी रहे।

इसके अलावा, इसमें यह निर्देश देने की मांग की गई है कि जब तक कोई पारदर्शी और सत्यापन योग्य प्रक्रिया लागू नहीं हो जाती, तब तक जनगणना 2027 के दौरान जुटाए गए जाति संबंधी आंकड़ों को आरक्षण नीतियों को बनाने या उनमें बदलाव करने, अथवा कल्याणकारी संसाधनों के जाति-आधारित आवंटन का एकमात्र आधार नहीं माना जाना चाहिए।