डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़े संकेत दिए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह राष्ट्रीय राजधानी में केवल भारत स्टेज-VI (BS-VI) उत्सर्जन मानकों को पूरा करने वाले वाहनों को ही चलने की अनुमति देने पर विचार कर सकता है।

इसके साथ ही कोर्ट ने अगले पांच वर्षों में व्यावसायिक वाहनों को दिल्ली से पूरी तरह बाहर रखने के लिए एक दीर्घकालिक योजना का प्रस्ताव भी रखा है। सीजेआई सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम इस बात को लेकर पूरी तरह स्पष्ट हैं कि हम दिल्ली में केवल BS-VI वाहनों को ही चलने की अनुमति देंगे, भले ही एनसीआर के अन्य हिस्सों में ऐसा लागू न हो।

दिल्ली की सीमाओं पर गोदाम बनाने का प्रस्ताव सुनवाई के दौरान अदालत ने सुझाव दिया कि दिल्ली की सीमाओं पर बड़े गोदाम बनाए जाएं, जहां बाहरी राज्यों से आने वाले व्यावसायिक वाहन अपना सामान उतार सकें। इसके बाद, इस सामान को छोटी बैटरी से चलने वाली या अन्य प्रदूषण न फैलाने वाली गाड़ियों के माध्यम से शहर के भीतर अलग-अलग हिस्सों में पहुंचाया जाए।

पीठ ने कहा कि इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि यदि व्यावसायिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर पूर्ण रोक भी लगा दी जाए, तो भी सब्जियां, फल और रोजमर्रा की अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित न हो और आम नागरिकों को कोई परेशानी न हो।

पांच साल की दीर्घकालिक योजना का सुझाव सीजेआई सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल करते हुए कहा कि क्यों न ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे व्यावसायिक वाहन दिल्ली में प्रवेश ही न करें, लेकिन साथ ही लोगों को आवश्यक वस्तुएं भी सुगमता से मिलती रहें। सीजेआई ने सुझाव दिया कि सीमाओं पर बने गोदामों से प्रदूषण रहित वाहनों के जरिए शहर के भीतर सामान लाने की व्यवस्था की जा सकती है।

हालांकि, पीठ ने यह भी स्वीकार किया कि यह प्रस्ताव शायद तुरंत लागू करना व्यावहारिक न हो, लेकिन वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को स्थायी रूप से कम करने के लिए इसे अगले पांच वर्षों में एक दीर्घकालिक समाधान के रूप में विकसित किया जा सकता है।