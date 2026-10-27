गुजरात-पटना समेत चार हाई कोर्ट के जज बनेंगे मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाई कोर्ट जजों को अलग-अलग हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत करने की सिफारिश की है। कॉलेजियम की 26 अक्तूबर को हुई बैठक के बाद जारी बयान में इन सिफारिशों की जानकारी दी गई।

4 जजों के पदोन्नति की सिफारिश कॉलेजियम ने तेलंगाना हाईकोर्ट में कार्यरत जस्टिस पी. सैम कोशी को दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस मानश रंजन पाठक के उसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायधीश नियुक्त करने की अनुशंसा की गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट में कार्यरत जस्टिस तपाब्रत चक्रवर्ती को तेलंगाना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। पटना हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर सिंह को उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। ये सिफारिशें 26 अक्टूबर को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक के बाद जारी एक बयान के जरिए घोषित की गई हैं।

नियुक्ति की क्या है प्रक्रिया हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अदालत के प्रशासनिक कामकाज की निगरानी करने के साथ मुकदमों के अलॉटमेंट और पीठों के गठन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशें इसी प्रक्रिया का अहम हिस्सा हैं।

कॉलेजियम की ओर से नामों की अनुशंसा किए जाने के बाद केंद्र सरकार नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाती है। नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने के बाद संबंधित जज नए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालते हैं। चारों जजों की नियुक्ति से संबंधित हाई कोर्ट के प्रशासनिक नेतृत्व में बदलाव होगा।