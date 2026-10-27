उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस सुधीर सिंह, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने की सिफारिश

जागरण संवाददाता, नैनीताल। पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने इसकी सिफारिश की है। सरकार की मंजूरी व राष्ट्रपति भवन की अधिसूचना के बाद उनकी नियुक्ति प्रभावी होगी। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता के सेवानिवृत्त होने के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश वर्तमान मनोज कुमार तिवारी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

जस्टिस सुधीर सिंह को 15 अप्रैल 2015 को पटना उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया जबकि 20 अप्रैल 2016 को उन्होंने स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विकास विद्यालय, रांची से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक और पटना विश्वविद्यालय के पटना लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की।

1991 में उन्होंने अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया। उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के वकील, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के लिए रेलवे अधिवक्ता, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील और भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य किया।

उन्होंने मुख्य रूप से आपराधिक और रिट मामलों में पैरवी की। वे कानून के क्षेत्र में प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। उनके परदादा स्व नंद किशोर प्रसाद सिंह, छपरा जिला न्यायालय में जबकि उनके दादा, स्वर्गीय बलदेव प्रसाद सिंह पटना उच्च न्यायालय में वकालत करते थे और लंबे समय तक बैरिस्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे।