दिल्ली में UAPA मामले में अतहर खान को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के लिए टाली सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी, 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे की बड़ी साजिश से जुड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में आरोपित अतहर खान की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को चार सप्ताह के लिए टाल दी।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू के यह बताने पर सुनवाई स्थगित कर दी कि मामले में जवाब दाखिल कर दिया गया है। शीर्ष अदालत ने खान को दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी।