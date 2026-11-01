'सुपर फ्लॉप रैली, रामलीला मैदान 40 प्रतिशत खाली', BJP का INDI गठबंधन के प्रदर्शन पर तंज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दिल्ली के रामलीला मैदान में INDI गठबंधन की रैली का मजाक उड़ाया। इसे 'सुपर फ्लॉप' करार देते हुए बीजेपी ने दावा किया कि मैदान लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा खाली था। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं पर निशाना साधा।

उन्होंने भारी भीड़ जुटाने के दावों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि वे 10 लाख लोग कहां हैं, जिनके आने की उम्मीद जताई गई थी। यह एक सुपर फ्लॉप रैली - संबित पात्रा रैली का वीडियो शेयर करते हुए पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी बोल रहे हैं और सामने खाली कुर्सियां हैं। कांग्रेस 50,000 की क्षमता वाले रामलीला मैदान को भी नहीं भर पाई। यह एक सुपर फ्लॉप रैली है।

10 लाख लोग कहा थे, हमें दिखाएं- पात्रा पत्रकारों से बातचीत में पात्रा ने कहा कि बीजेपी सुबह से ही इस रैली और राहुल गांधी के भाषण पर नजर रखे हुए थी, लेकिन अंत में उन्हें लगा कि यह पूरी तरह से समय की बर्बादी थी। वे 10 लाख लोग कहा थे? हमें दिखाएं। इस तरह के हथकंडों से कोई नेता या प्रधानमंत्री नहीं बन जाता।

उन्होंने कहा कि PM का मतलब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है। यहां P का मतलब 'पसीना' और M का मतलब 'मेहनत' है। एक प्रधानमंत्री पसीने और कड़ी मेहनत से बनता है। इतने सारे दलों और झंडों के एक साथ लाने के बावजूद, वे 10 लाख लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए।

राहुल जी, हिंदुस्तान आपके पूर्वजों की जागीर नहीं- पात्रा विपक्ष पर आरोप लगाता हुए पात्रा ने कहा कि उन्होंने भीड़ को बड़ा दिखाने के लिए कैमरा एंगल का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इन दश्यों को 'ट्रिक फोटोग्राफी' करार दिया। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राहुल जी, हिंदुस्तान आपके पूर्वजों की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। यहां एक चायवाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, और यही बात आपको खटकती है।