डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से विकसित व्हीकल-माउंटेड काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम 'भार्गवास्त्र' का 20 से 24 नवंबर के बीच पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण पूरा कर लिया है।

यह भारत का पहला स्वदेशी दो-स्तरीय (टू-लेयर) एंटी-ड्रोन सिस्टम है, जो एक साथ कई दुश्मन ड्रोनों के झुंड (स्वार्म) को नष्ट करने में सक्षम है। इसमें हवाई रक्षा रॉकेट और गाइडेड माइक्रो-मिसाइलों का उपयोग किया गया है।

भारतीय सेना की शुरुआती आवश्यकताओं (वर्जन-1) में केवल रॉकेट शामिल थे, लेकिन एसडीएएल ने इससे आगे बढ़ते हुए वर्जन-2 भी तैयार किया है, जिसमें इन्फ्रारेड सीकर और ऑटोनॉमस गाइडेंस वाली माइक्रो-मिसाइलें लगी हैं।

इसके वर्जन-1 में 64-ट्यूब रॉकेट लॉन्चर और वर्जन-2 में 64 माइक्रो-मिसाइल लॉन्चर लगाए गए हैं। यह सिस्टम आरएफ डिटेक्टर, सर्विलांस रडार और दिन-रात निगरानी करने वाले इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम से लैस है, जिन्हें एक एआई-आधारित इंटीग्रेटेड सी4आई नेटवर्क नियंत्रित करता है।