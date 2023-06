Dog Attack: आवारा कुत्ते ने मासूम बच्चे को बनाया शिकार, हाथ में काटकर किया लहूलुहान; CCTV में कैद हुई घटना

हैदराबाद, एएनआई। हैदराबाद में आवारा कुत्ते ने बच्चे पर कर दिया। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि रविवार को सूराराम इलाके में अपने घर के सामने खेल रहे 10 साल के एक बच्चे पर एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। शाम को हुई घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लड़के को अस्पताल ले जाया गया है, जबकि उसे काटने वाले कुत्ते को पकड़ लिया गया है, उन्होंने कहा कि बच्चे को हाथों कई सहित जगह चोटें आई हैं।

Telangana | A 10-year-old boy suffered injuries after a stray dog attacked him while he was playing outside his home in the Suraram area of Hyderabad, on Sunday: Civic officials (04/06)



(Pic - CCTV footage) pic.twitter.com/LVKuOdJeRD