जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। पृथ्वी के 14 चक्कर लगाकर 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती पर वापसी! 2,500 फारेनहाइट तापमान और चारों तरफ आग की लपटें! 22.5 घंटे के खतरनाक सफर के बाद जब स्पेसएक्स का विशाल स्टारशिप सुरक्षित स्टारबेस पहुंचा, तो स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क क्रेन पर चढ़कर खुद 171 फीट के लंबे स्टारशिप की जांच की।

मस्क की नजर खास तौर पर हीट शील्ड पर थी, जो स्टारशिप की सफलता और भविष्य की उड़ानों के लिए बेहद अहम है। वह यह देखना चाहते थे कि अंतरिक्ष की कठिन परिस्थितियों को झेलने के बाद अंतरिक्षयान कितना सुरक्षित है।

14 नवंबर 2026 को स्पेसएक्स के स्टारशिप ने फ्लाइट 15 के तहत ऐतिहासिक मिशन पूरा किया। करीब 22.5 घंटे की अंतरिक्ष यात्रा के दौरान इसने पृथ्वी के 14 चक्कर लगाए और 26 स्टारलिंक वी 3 सेटेलाइट्स को उनकी कक्षा में तैनात किया था।

इस मिशन का सबसे शानदार नजारा तब देखने को मिला, जब स्टारशिप का ऊपरी हिस्सा वापस स्टारबेस पहुंचा। स्पेसएक्स के विशाल लांच टावर पर लगे दो विशालकाय मैकेनिकल आर्म्स, जिन्हें ‘मेकाजिला’ कहा जाता है, ने हवा में ही शिप 42 को लपक लिया था।

दरअसल स्टारशिप की सबसे अहम तकनीकों में से एक है इसका हीट शील्ड। इसकी बाहरी सतह पर सिरेमिक की हजारों टाइलें लगी हैं, जो वायुमंडल में दोबारा प्रवेश के दौरान उसके स्टेनलेस स्टील ढांचे की रक्षा करती हैं। जब अंतरिक्ष यान करीब 17,000 मील प्रति घंटा (27,000 किलोमीटर प्रति घंटा) की रफ्तार से अंतरिक्ष से लौटता है, तो उसकी सतह के आसपास बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है।