'बालेश्वर जैसी रेल दुर्घटना फिर घटेगी' एक ऐसी चिट्ठी जिसे पढ़कर उड़ गए South Central Railway के होश

दक्षिण मध्य रेलवे को मिली एक ऐसी चिट्ठी जिसने अधिकारियों की परेशानी बढ़ा दी।(फोटो जागरण)

तेलांगाना, एएनआइ। दक्षिण मध्य रेलवे (South Central Railway) में कार्यरत अधिकारियों को एक ऐसी चिट्ठी मिली जिसे पढ़कर उनके पैरों तले जिमन खिसक गई। दक्षिण मध्य रेलवे के सीपीआरओ राकेश ने जानकारी दी कि एक अज्ञात स्त्रोतों से अधिकारियों को एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में भविष्यवाणी की गई थी अगले सप्ताह दिल्ली-हैदराबाद मार्ग पर बालेश्वर रेल हादसे जैसी दुर्घटना फिर घटेगी। उन्होंने आगे जानकारी दी कि इस चिट्ठी को रेलवे अधिकारियों ने पुलिस को सौंप दिया है। वहीं, मामले की आगे जांच चल रही है। बालेश्वर रेल हादसे में 280 लोगों ने गंवाई जान बता दें कि ओडिशा में 2 जून 2023 को एक मालगाड़ी, 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस और 12864 बेंगलुरु-हावड़ा एसएफ एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेनों की टक्कर हुई। इस घटना में 280 लोगों की मौत हुई है और करीब 900 लोग घायल हुए हैं। रेलवे ने मृतकों के परिवारों के लिए ₹ 10 लाख (₹ 1,000,000), गंभीर रूप से घायलों के लिए ₹ 2 लाख (₹ 200,000) और मामूली रूप से घायल लोगों के लिए ₹ 50,000 के मुआवजे की घोषणा की है। इसके अलावा, पीएमएनआरएफ से ₹2 लाख (₹200,000) की अनुग्रह राशि मृतक के परिवारों को और ₹50,000 घायलों को दी जाएगी।

Edited By: Piyush Kumar