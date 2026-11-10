'इसे जरा ध्यान से देखिए...', 2002 के गुजरात दंगों को याद कर भावुक हुईं सोनिया गांधी; आत्मकथा में साझा किया सबसे दर्दनाक अनुभव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपनी किताब बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव में 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र किया है।

सोनिया गांधी की किताब में में मुख्य रूप से 2002 की उस दर्दनाक हिंसा, राहत शिविरों के खौफनाक अनुभवों और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य से जुड़े कई अहम संस्मरण साझा किए गए हैं।

लोकसभा में विपक्ष की नेता थीं सोनिया

79 वर्षीय सोनिया गांधी, जो उस समय लोकसभा में विपक्ष की नेता थीं, लिखती हैं कि जब 2002 में गुजरात सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस रहा था, तब उन्होंने टीवी पर हिंसा की खबरें लाइव देखी थीं। इन दंगों की शुरुआत 27 फरवरी, 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की चार बोगियों में आग लगने से हुई थी, जिसमें 59 कारसेवकों की मौत हो गई थी।

इसके बाद पूरे राज्य में भीषण सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिसमें मारे जाने वालों में सबसे बड़ी संख्या मुसलमानों की थी। सोनिया गांधी ने लिखा है कि केबल टीवी के दौर में इस हिंसा का बड़ा हिस्सा लाइव दिखाया गया, जिसकी डरावनी तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब हालात तेजी से बिगड़ रहे थे और उनके कांग्रेस साथी मदद के लिए बेबसी में फोन कर रहे थे, तब राज्य प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया और कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया।

अहमदाबाद के राहत शिविरों का दौरा बाद में सोनिया गांधी एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में अहमदाबाद गईं। वहां जाने को लेकर बीजेपी सरकार के साथ काफी खींचतान भी हुई थी। प्रतिनिधिमंडल ने सबसे पहले राज्य के अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन उनके अनुसार अधिकारियों की रिपोर्ट में पीड़ित लोगों के प्रति कोई मानवीय संवेदना नहीं थी।

इसके बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सभी सदस्यों को बस में बिठाकर राहत शिविरों में ले जाया गया। एक शिविर का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में सबसे मर्मस्पर्शी और दिल दहला देने वाले पल को याद किया। व

हां एक पिता ने अपनी कमजोर और सहमी हुई बेटी को उनके सामने उठाया और बिलखते हुए कहा, ये देखिए, यह मेरी बच्ची है - इसे देखिए, जरा ध्यान से देखिए... राक्षसों ने इसकी बेटी के साथ बार-बार बलात्कार किया।

सोनिया गांधी लिखती हैं कि उस समय उनके पास सांत्वना के कुछ शब्दों के अलावा कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। पीएम मोदी के साथ वैचारिक मतभेद किताब में आगे जिक्र किया गया है कि तब यह उम्मीद की जा रही थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पद से हटा देंगे, लेकिन पार्टी के आंतरिक दबाव के कारण ऐसा नहीं हो सका।

इस हिंसा के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया हुई और 2005 में अमेरिका, ब्रिटेन व यूरोपीय देशों ने मुख्यमंत्री को वीजा न देने की घोषणा की थी, हालांकि बाद में उनके प्रधानमंत्री बनने पर इन्हीं देशों ने उनका सम्मान किया।

पुस्तक के एक अन्य हिस्से में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों और वैचारिक भिन्नताओं पर भी बात की है। उन्होंने लिखा है कि 12 साल से अधिक समय से प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनके बीच कभी कोई वास्तविक व्यक्तिगत संवाद नहीं रहा है।