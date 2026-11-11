सोनिया गांधी की पसंदीदा भारतीय डिश का हुआ खुलासा, बंगाली और गुजराती खाने की हैं दीवानी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ की चर्चा काफी हो रही है। इस बीच सोनिया गांधी ने एक्स पर अपने निजी जीवन की कुछ बातें शेयर कीं।

उन्होंने अपनी किताब के रिलीज के एक दिन बाद भोजन से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि इटली से भारत आने के बाद खाने की आदत बदलना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन समय के साथ वे भारतीय व्यंजनों की दीवानी हो गईं और खुद भी पकाना सीख गईं।

सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें बंगाली और गुजराती (खासकर सूरत की) भोजन बहुत पसंद है। उनके घर की किचन का मुख्य हिस्सा अरहर की दाल है। बेटी प्रियंका गांधी के साथ एक वीडियो में उन्होंने बताया कि मुझे भारतीय खाना पसंद करने में समय लगा। अपने पसंदीदा व्यंजनों की बात करते हुए उन्होंने कबाब, चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन, दाल मखनी, कश्मीरी कोफ्ता और हाख का जिक्र किया।

प्रियंका ने याद दिलाया कि मां दाल-चावल की बात भूल गईं। इस पर सोनिया ने कहा कि जिस दिन मैं इस घर में आई थी उस दिन से लेकर आज तक हमारे घर में सिर्फ अरहर की दाल ही बनती है। कोई दूसरी दाल नहीं।

अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि खाना हमेशा मेरी कहानी का खास हिस्सा रहा है। अच्छी भोजन की तलाश में ही मेरी मुलाकात राजीव से हुई और प्यार हो गया। सालों बाद भारत भी मेरे पास उसी तरह आया, एक-एक भोजन के साथ। पहले विविधता ने मुझे हैरान किया और मसालों ने डराया। अब दाल-चावल घर का स्वाद है और मैं एक दिन भी इसके बिना नहीं रह सकती।

प्रियंका ने याद दिलाया कि मां बचपन में उनके लिए खांडवी बनाती थीं, जिसे सोनिया ने आसान बताया। बात इंदिरा गांधी तक पहुंची। प्रियंका ने कहा कि दादी खाना नहीं बना सकती थीं, लेकिन सोनिया ने बताया कि वे स्वाद बढ़ाने के लिए सही चीजें चुनने में माहिर थीं।

संस्मरण में सोनिया ने लिखा है कि 1969 में इंदिरा गांधी के साथ गुजरात यात्रा पर उन्होंने कुछ भी नहीं चखा और सिर्फ तरबूज व फलों पर चार दिन गुजारे। बाद में गुजराती खाने का स्वाद जानकर उन्हें अपनी उस गलती पर पछतावा हुआ।