'वो पल नहीं भूल सकती', Insta के बाद सोनिया का X पर डेब्यू; वीडियो में बताया राजीव गांधी के साथ पहली मुलाकात का किस्सा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम के बाद एक्स पर भी डेब्यू किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत 1965 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में द वार्सिटी नाम के एक छोटे से ग्रीक रेस्तरां में हुई थी।

एक्स पर अपनी पहली पोस्ट में सोनिया गांधी ने अपनी आने वाली किताब बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव के बारे में बात की। यह किताब 10 नवंबर को रिलीज होने वाली है। उन्होंने राजीव गांधी के साथ बिताए अपने जीवन की निजी यादें भी साझा कीं और पुरानी यादों व तस्वीरों के जरिए अपने रिश्ते के शुरुआती दिनों की एक झलक पेश की।

'ग्रीक रेस्तरां में शुरू हुआ प्यार का सफर' उन्होंने कहा, "कैम्ब्रिज के एक छोटे से ग्रीक रेस्तरां में मेरे प्यार का सफर शुरू हुआ। राजीव और मैंने प्यार, हंसी और यादों से भरी एक दुनिया बनाई। 10 नवंबर को मैं उस दुनिया को आपके साथ साझा कर रही हूं।"

1965 में कैम्ब्रिज के एक ग्रीक रेस्तरां में हुई अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए सोनिया ने राजीव गांधी और उन खूबियों के बारे में बहुत आत्मीयता से बात की, जिन्होंने उन्हें उनकी ओर आकर्षित किया था। उन्होंने कहा, "बेशक, वह बहुत हैंडसम थे।"

उन्हें उन दिनों इंग्लैंड में अच्छा खाना खोजने में आने वाली कठिनाइयां भी याद थीं। उन्होंने बताया कि वहां रेस्तरां काफी कम थे और आखिरकार उन्हें एक ग्रीक रेस्तरां मिला, जहां अक्सर भारतीय और इतालवी छात्र जाया करते थे। 'हम अक्सर करते थे पार्टियां' उन्होंने याद किया कि कैसे वह रेस्तरां उनके रिश्ते की शुरुआत की जगह बना। सोनिया ने याद करते हुए बताया, "उसी रेस्तरां में मेरी मुलाकात राजीव से हुई थी। जब मैं उनसे पहली बार मिली तो मुझे तुरंत ही लग गया कि वह ऐसे इंसान हैं जिनके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जाहिर है उन्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ। मुझे याद है कि जब हम पहली बार मिले थे तो एक कॉमन दोस्त ने हमारा परिचय कराया था और फिर हम दोस्त बन गए। हम अक्सर दोस्तों के साथ पार्टियों में जाया करते थे।"

'वो पल कभी नहीं भूल सकती' राजीव गांधी के व्यक्तित्व को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके सौम्य स्वभाव ने शुरुआत से ही उन पर गहरी छाप छोड़ी थी। उन्होंने आगे कहा, "वे देखने में बहुत सौम्य व्यक्ति थे। बेशक वे बहुत आकर्षक भी थे लेकिन उनके व्यक्तित्व में वह सौम्यता साफ झलकती थी। इस बात ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तो वह पल मैं कभी नहीं भूल सकती।"

इंस्टाग्राम पर भी रखा कदम इससे पहले गुरुवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी कदम रखा। वहां उन्होंने एक संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने अपनी आने वाली संस्मरण पुस्तक के बारे में बताया और पाठकों के सामने इसकी पहली झलक पेश कर पाने के लिए आभार व्यक्त किया।

सोनिया गांधी ने अपनी पहली इंस्टाग्राम पोस्ट में किताब की पहली झलक साझा करते हुए लिखा, "सभी को नमस्ते आप सबके साथ इस पल को साझा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है: बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव की पहली झलक। यह प्यार, कर्तव्य, नुकसान और अपनेपन की जगह खोजने की कहानी है। मुझे इसे आप सबके साथ साझा करने का बेसब्री से इंतजार है।"

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में सोनिया गांधी अपनी किताब की पहली प्रतियां प्राप्त करती हुई और अपनी बेटी तथा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मिठाइयां बांटती हुई दिखाई दे रही हैं। दोनों को एक-दूसरे को गले लगाते हुए भी देखा गया।