Bengaluru News: बेंगलुरु में बेटे ने माता-पिता को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट, पुलिस तलाश में जुटी

बेंगलुरु के कोडिगेहल्ली शहर में 27 वर्षीय एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने बुजुर्ग माता-पिता की पीट-पीट कर हत्या कर दी और घर को बाहर से बंद कर मौके से भाग गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बुजुर्ग जोड़े ने मदद के लिए चिल्लाया था लेकिन पड़ोसियों ने सोचा कि यह एक नियमित झगड़ा होगा इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया।

बेंगलुरु में बेटे ने माता-पिता को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट (प्रतिकात्मक फोटो)

बेंगलुरु, एजेंसी। बेंगलुरु के कोडिगेहल्ली शहर में 27 वर्षीय एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने बुजुर्ग माता-पिता की पीट-पीट कर हत्या कर दी और घर को बाहर से बंद कर मौके से भाग गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (उत्तर पूर्व बेंगलुरु) बी एम लक्ष्मी प्रसाद ने कहा कि हत्याएं सोमवार रात साढ़े आठ बजे से नौ बजे के बीच हुई होंगी। हत्या का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। पुलिस आरोपी शरथ की तलाश कर रही है, जिसने यहां कोडिगेहल्ली में सोमवार रात अपने माता-पिता भास्कर (61) और शांता (60) की कथित तौर पर हत्या कर दी। बुजुर्ग दंपति ने मांगी थी मदद बुजुर्ग जोड़े ने मदद के लिए चिल्लाया था, लेकिन पड़ोसियों ने सोचा कि यह एक नियमित झगड़ा होगा इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। पुलिस के अनुसार, शरथ अपने माता-पिता के साथ रहता था जबकि उसका बड़ा भाई साजिथ पास में ही तिंदलू में रहता है। उन्होंने बताया कि मामला तब सामने आया जब साजिथ ने अपने माता-पिता को फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह भागकर घर आया और पाया कि घर बाहर से बंद है। साजिथ ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि उसके माता-पिता खून से लथपथ मृत पड़े थे। मां थी एक सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी पुलिस ने कहा कि शांता एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी थी, जबकि भास्कर एक सरकारी कार्यालय परिसर खनिजा भवन में एक कैंटीन में कैशियर था। पुलिस ने कहा कि परिवार दक्षिण कन्नड़ जिले के उल्लाल का रहने वाला था और 12 साल पहले अपने बच्चों के साथ बेंगलुरु चला गया था, पुलिस ने कहा कि शरथ और उसके माता-पिता के बीच अक्सर झगड़े होते थे।

Edited By: Babli Kumari