बेटा बन रहा था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बाधा, मां ने प्रेमी के साथ मिलकर गला घोंटकर कर दी हत्या
बेंगलुरु में एक मां और उसके प्रेमी ने बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी क्योंकि वह उनके अवैध संबंध पर आपत्ति जता रहा था।
HighLights
मां और प्रेमी ने अवैध संबंध के चलते बेटे को मारा।
बेटे नारायण की कर्नाटक के झंडे से गला घोंटकर हत्या।
पुलिस ने मां, प्रेमी सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया।
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु में एक व्यक्ति की उसकी मां, मां के प्रेमी और प्रेमी के चार दोस्तों ने गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतक ने अपनी मां के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर आपत्ति जताई थी।
यह पूरा घटनाक्रम कर्नाटक के बेलगावी जिले में हुई। मृतक की पहचान बेंगलुरु के आरटी नगर निवासी नारायण के रूप में हुई है। उसकी मां, मीना नारायण, एक ब्यूटी पार्लर में मैनेजर थीं। बताया जाता है कि उनका महाराष्ट्र के रहने वाले राजेश जमुनी के साथ अफेयर था, जिसे उन्होंने अपना ड्राइवर रखा हुआ था।
पुलिस ने बताया कि जब विजय को उनके रिश्ते के बारे में पता चला, तो उसने इसका विरोध किया। यह जोड़ा चुपके से अपना रिश्ता जारी रखता था। उन्होंने विजय को अपने रास्ते का कांटा मानकर उसे मारने की साजिश रची। साजिश के तहत, विजय को 'कर्नाटक राज्योत्सव' के जश्न दिखाने के बहाने बेलगावी लाया गया। हत्या को अंजाम देने के लिए मीना और राकेश ने राकेश के चार दोस्तों के साथ हाथ मिलाया।
झंडे से गला घोंटकर हत्या
विजय का गला कर्नाटक के झंडे से घोंटकर हत्या कर दी गई। 1 नवंबर को, यानी 'कर्नाटक राज्योत्सव' के दिन, उसका शव एक हाइवे के किनारे सुनसान इलाके में मिला।
पुलिस ने मृतक के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड की मदद से इस मामले का खुलासा किया। इससे जांचकर्ताओं को साजिश का पता चला और यह भी सामने आया कि इसमें उसकी अपनी मां भी शामिल थी।
पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मीना, राकेश और उसके चार दोस्त सचिन, मनोज, तमन्ना और एकनाथ शामिल हैं।
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