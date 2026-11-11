बेटा बन रहा था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बाधा, मां ने प्रेमी के साथ मिलकर गला घोंटकर कर दी हत्या

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु में एक व्यक्ति की उसकी मां, मां के प्रेमी और प्रेमी के चार दोस्तों ने गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतक ने अपनी मां के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर आपत्ति जताई थी।

यह पूरा घटनाक्रम कर्नाटक के बेलगावी जिले में हुई। मृतक की पहचान बेंगलुरु के आरटी नगर निवासी नारायण के रूप में हुई है। उसकी मां, मीना नारायण, एक ब्यूटी पार्लर में मैनेजर थीं। बताया जाता है कि उनका महाराष्ट्र के रहने वाले राजेश जमुनी के साथ अफेयर था, जिसे उन्होंने अपना ड्राइवर रखा हुआ था।