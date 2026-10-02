मध्य प्रदेश: सोशल मीडिया की रील ने बनाया लखपति, पन्ना में पट्टे पर लिए खदान निकले 4 हीरे

डिजिटल डेस्क पन्ना। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की खदान से हीरा मिलने की एक रील इंटरनेट मीडिया में देखने के बाद उत्तर प्रदेश के झांसी जिले निवासी दंपती राजकुमार श्रीवास व गुड्डी देवी ने यहां छह माह पहले हीरा खदान का पट्टा लिया था। खदान से उन्हें एक साथ 5.16 कैरेट के चार हीरे मिले हैं। जिन्हें उन्होंने हीरा कार्यालय में जमा कर दिया है।

हीरे के पारखी अनुपम सिंह ने बताया कि दो हीरे उज्जवल व दो मटमैले किस्म के हैं। इनकी अनुमानित कीमत लगभग 12 लाख रुपये आंकी गई है। हीरा कार्यालय में वर्तमान में 168 हीरे जमा हैं, जो 374 कैरेट व 38 सेंट के हैं।