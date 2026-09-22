मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास पर सरकार का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन यूजर के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने स्मार्टफोन की सुरक्षा और ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर यानि टेम्पर्ड ग्लास या स्क्रीन गार्ड को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के दायरे में शामिल कर दिया है। इस कदम से बाजार में बिकने वाले खराब क्वालिटी के स्क्रीन गार्डस पर लगाम लगेगी और भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा।

21 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी सरकार द्वारा 21 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गुड्स ऑर्डर, 2021 की सूची में स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर को शामिल किया गया है। स्क्रीन गार्ड इस नियम के तहत अधिसूचित होने वाला 66वां उत्पाद बन गया है। इससे पहले स्मार्टफोन, लैपटॉप, चार्जर, एलईडी टीवी और प्रिंटर जैसी चीजें भी BIS मानकों के तहत लाई जा चुकी हैं।

कब से लागू किये जाएंगे ये नियम? 1 अप्रैल 2027 से यह नया नियम अनिवार्य रूप से लागू होगा। इस समय सीमा का मकसद निर्माताओं और आयातकों को गुणवत्ता के मानकों के हिसाब से ढलने का पर्याप्त समय देना है।