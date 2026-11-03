कौशल विकास मंत्रालय का बड़ा कदम; 19 संस्थान 'कौशल उत्कृष्टता केंद्र' के रूप में चिह्नित, 2029 तक रहेगी वैध

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने 19 संस्थानों को कौशल उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में औपचारिक मान्यता दी है। गत दिवस एक समारोह में मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी ने मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किए। यह मान्यता 9 अक्टूबर, 2026 से 8 अक्टूबर, 2029 तक वैध रहेगी।

इन संस्थानों को कौशल उत्कृष्टता केंद्रों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में पैनल में शामिल करने क लिए ग्रीन चैनल का उपयोग किया गया। इस व्यवस्था के तहत संस्थान आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करते हैं और उनके आवेदनों को नामांकन या नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया के बिना सीधे कार्यकारी समिति के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है।