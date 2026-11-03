देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर बना सिक्किम का सोरेंग, मिली बड़ी उपलब्धि

जागरण संवाददाता, गंगटोक। सिक्किम के पश्चिमी जिले सोरेंग को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत देश का पहला अधिसूचित जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर बनाया गया है।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सोमवार को इसकी घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मत्स्य पालन के प्रमाणीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने के साथ ही सिक्किम में 3.75 करोड़ रुपये की मत्स्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया।