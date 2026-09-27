सिक्किम में बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज, डोंगक्याला में 4 फीट तक जमी बर्फ की मोटी परत

डिजिटल डेस्क, गंगटोक। सिक्किम में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। उत्तरी सिक्किम के मंगन जिले के डोंगक्याला क्षेत्र में रविवार को मौसम की पहली भारी बर्फबारी हुई।

भारतीय सेना से मिली जानकारी के अनुसार, जेदोंग आर्मी कैंप क्षेत्र में करीब चार फीट बर्फ जमा हुई है। यह क्षेत्र डोंगक्याला पास से करीब 12 किलोमीटर दूर है। यहां से होकर जाने वाला सड़क मार्ग भारत-चीन अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र तक पहुंचता है।

भारी बर्फबारी के बाद करीब 15 किलोमीटर सड़क से बर्फ हटाने का काम किया गया। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने भारी मशीनें और कर्मचारियों की मदद से दिनभर बर्फ हटाई, जिससे सड़क पर यातायात सुचारु बनाए रखने में मदद मिली। बारिश के साथ हुई बर्फबारी के कारण पूरे ऊंचाई वाले क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है।

ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान में लगातार गिरावट के साथ सर्दी का असर दिखने लगा है। गंगटोक स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, रविवार को पूर्वी सिक्किम के नाथुला में अधिकतम तापमान 6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 3 अक्टूबर तक नाथुला और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान और गिर सकता है। इस दौरान न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे जाने की संभावना है।

शेरेथांग और छांगू झील क्षेत्र में भी मौसम ठंडा रहने तथा बीच-बीच में बारिश होने का अनुमान है। वहीं राजधानी गंगटोक में अगले कुछ दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

इधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 27 सितंबर के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर बंगाल के सभी आठ जिलें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, कूचबिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा में अगले सात दिनों तक बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

27 सितंबर को दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी दी गई है। 28 और 29 सितंबर को भी कई स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

30 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग और अलीपुरद्वार में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर तथा मालदा में भी इस दौरान एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।