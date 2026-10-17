सिक्किम जाने विदेशी पर्यटकों को मिलेगी राहत, अब ऑफलाइन भी बनेगा इनर लाइन परमिट

जागरण ब्यूरो, गंगटोक। सिक्किम घूमने आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने पहल की है। अब वैध पासपोर्ट और वीजा रखने वाले विदेशी नागरिकों को अगले आदेश तक आफलाइन माध्यम से इनर लाइन परमिट (आईएलपी) जारी किए जाएंगे।

इससे उन पर्यटकों को राहत मिलने की उम्मीद है जिन्हें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से बिना पूर्व अनुमति के बागडोगरा हवाई अड्डे पहुंचने वाले विदेशी पर्यटक और उनके लिए यात्रा की व्यवस्था करने वाले टूर आपरेटरों को इस फैसले से लाभ हो सकता है।

ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ सिक्किम (टीएएएस) के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्य सचिव की बैठक के बाद यह पहल सामने आई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष फुंपी भूटिया के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने विदेशी पर्यटकों के परमिट बनवाने में आ रही दिक्कतों से मुख्य सचिव को अवगत कराया था। इसके बाद मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग के सचिव को वैध वीजा रखने वाले विदेशी नागरिकों के लिए ऑफलाइन परमिट जारी करने की व्यवस्था सुगम बनाने का निर्देश दिया।

टीएएएस ने अपने सदस्यों को भेजे गए संदेश में भी स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक वैध पासपोर्ट और वीजा के आधार पर परमिट जारी किए जाएंगे। हालांकि, यह व्यवस्था किन-किन श्रेणियों के विदेशी पर्यटकों पर लागू होगी और इसके लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इस संबंध में विस्तृत आधिकारिक दिशा-निर्देश सामने आना बाकी है।