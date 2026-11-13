पहली बार राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा सिक्किम, गंगटोक में कल से शुरू होंगे मुकाबले

राज्य ब्यूरो, गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में शनिवार से योनेक्स-सनराइज 49वीं जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप-2026 का आगाज होगा। 14 से 21 नवंबर तक आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के जरिये सिक्किम पहली बार राष्ट्रीय स्तर की आधिकारिक बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा।

प्रतियोगिता पाल्जोर स्टेडियम स्थित इंडोर स्टेडियम के बैडमिंटन कोर्ट में आयोजित की जाएगी। बैडमिंटन एसोसिएशन आफ सिक्किम (बीएएस) के अध्यक्ष जेकब खालिंग ने बताया कि राज्य सरकार ने इस आयोजन को राज्य प्रतियोगिता का दर्जा दिया है।

चैंपियनशिप के तहत दो चरणों में मुकाबले होंगे। 14 नवंबर को अंतरक्षेत्रीय (इंटर जोनल) टीम चैंपियनशिप की शुरुआत होगी, जिसमें पांच जोन की टीमें हिस्सा लेंगी। 15 नवंबर को इस प्रतियोगिता का समापन होगा।

इसके बाद 16 नवंबर से अंडर-19 व्यक्तिगत राष्ट्रीय चैंपियनशिप के मुकाबले शुरू होंगे, जो 21 नवंबर तक चलेंगे। इस आयोजन में देश के 28 राज्य और पांच केंद्रशासित प्रदेशों से 500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

इनके अलावा 100 से अधिक अधिकारी, अतिथि और अन्य प्रतिनिधियों के पहुंच रहे है। इस तरह आयोजन में कुल करीब 600 लोगों की भागीदारी होगी। प्रतियोगिता में कुल 33 टीमें शामिल होंगी। मेजबान राज्य होने के कारण सिक्किम को दोनों प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने का अवसर मिला है।