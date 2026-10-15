सिद्धरमैया से जुड़े स्टिंग ऑपरेशन मामले में कर्नाटक पुलिस की कार्रवाई, 2 नाबालिग और JDS कार्यकर्ता समेत 5 लोग हिरासत में

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरू। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को निशाना बनाकर किए गए स्टिंग ऑपरेशन के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के विवाद में बेंगलुरु पुलिस ने बुधवार को दो नाबालिगों और एक जेडीएस कार्यकर्ता समेत पांच लोगों को हिरासत में लिया है।

पुलिस ने आईपी एड्रेस के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद तीन लोगों को छोड़ दिया। सीबीआई जांच की मांग खारिज राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस इस मामले को संभालने में पूरी तरह सक्षम है और यह सिद्धरमैया की छवि खराब करने की साजिश है। उन्होंने पूछा कि इस केस में CBI जांच की क्या जरूरत है?

वहीं, केंद्रीय मंत्री और JDS नेता एच.डी. कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार पर स्टिंग के पीछे शामिल मुख्य साजिशकर्ताओं को पकड़ने के बजाय जेडीएस कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया टीम के सदस्यों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस JDS की सोशल मीडिया टीम के एक और सदस्य मोहन के घर भी गई और उनके परिवार को परेशान किया।

क्या है पूरा विवाद? इस पूरे विवाद की शुरुआत केंद्रीय मंत्री और JDS नेता एचडी कुमारस्वामी के एक बड़े और सनसनीखेज आरोप से हुई। आरोप यह है कि सिद्धरमैया को हटाने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं कुमारस्वामी ने यहां तक आरोप लगा दिया कि इसके पीछे मौजूदा मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का हाथ था।