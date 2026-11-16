'थोड़ा सम्मान दिखाइए', 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को शिफ्ट करने पर SC की केंद्र को फटकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। दिल्ली की 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी (CSL) के लिए उचित इंतजाम न कर पाने पर शीर्ष अदालत ने नाराजगी जताई।

इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी में 8.5 लाख से अधिक किताबें हैं, जिन्हें नई सेंट्रल विस्टा योजना के तहत कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। लाइब्रेरी के साथ हो रहे इस बर्ताव पर नाराजगी जताते हुए, कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह किताबों का सम्मान करे।

8.5 लाख किताबों के भविष्य पर SC की चिंता कोर्ट ने साफ कहा, 'अगर आपको इन किताबों की जरूरत नहीं है, तो इन्हें किसी दूसरे देश को दे दीजिए, जो इनका ख्याल रख सके।' साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक इन किताबों को कहीं और न शिफ्ट किया जाए।

दिल्ली की 135 साल पुरानी 'सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी' को दूसरी जगह शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर, सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को स्वतः संज्ञान लिया था। यह कदम लाइब्रेरी में मौजूद 8.5 लाख से अधिक किताबों के भविष्य को लेकर जताई गई चिंताओं के बीच उठाया गया है।

अभी शास्त्री भवन में स्थित है लाइब्रेरी यह लाइब्रेरी अभी शास्त्री भवन में स्थित है, लेकिन 'सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना' के तहत इस बिल्डिंग को गिराया जाना है, इसलिए लाइब्रेरी को दूसरी जगह ले जाना होगा। कोर्ट ने यह दखल तब दिया, जब ऐसी खबरें आईं कि नई योजना में लाइब्रेरी के लिए कोई उपयुक्त जगह नहीं दी गई है।