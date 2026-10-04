'एक कचौड़ी-दो समोसा' वाले नारे पर शिवराज सिंह का आया रिएक्शन, जानिए क्या बोले कृषि मंत्री

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में 17 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद सड़कों पर उतरे छात्राओं के विरोध प्रदर्शनों पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिंता व्यक्त की है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे छात्राओं के नारों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसे हालात क्यों बने कि बेटियों को अपनी सुरक्षा और पुरुषों को लेकर इस तरह के नारे लगाने पड़ रहे हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने वायरल नारे एक कचौड़ी, दो समोसा, इन मर्दों का क्या भरोसा का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्थिति इस मोड़ पर क्यों पहुंच गई है कि हमारी बेटियों को ऐसे नारे लगाने पड़ रहे हैं, इस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए।

उन्होंने समाज से सामूहिक संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि हमें अपनी बहनों और बेटियों का सम्मान करना होगा, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और उनके अधिकारों की रक्षा करनी होगी। सोशल मीडिया पर गूंज रहे अनोखे नारे लेडी श्रीराम कॉलेज के पास स्थित आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय लड़की के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में छात्राएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान कई तुकबंदी वाले नारे सामने आए हैं जो इंस्टाग्राम और एक्स पर जमकर वायरल हो रहे हैं।