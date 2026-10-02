'लोकतंत्र नहीं, वंशवाद बचाओ यात्रा', केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर तीखा वार

डिजिटल डेस्क, पणजी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कांग्रेस के लोकतंत्र बचाओ अभियान पर निशाना साधते हुए इसे वंशवाद बचाओ यात्रा करार दिया और विपक्षी दल पर झूठ फैलाने तथा अराजकता पैदा करने का आरोप लगाया।

उत्तरी गोवा के मोपा स्थित मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस आज से एक नया नाटक शुरू कर रही है लोकतंत्र बचाओ यात्रा। यह लोकतंत्र बचाओ यात्रा नहीं है। यह वंशवाद बचाओ यात्रा, परिवार बचाओ यात्रा है।

उन्होंने कांग्रेस पर विदेशी धरती से देश को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने आपातकाल को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पार्टी ने 50 से अधिक बार निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया तथा मुख्यमंत्रियों को बार-बार बदला।

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का बचाव करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मतदाता सूची में ऐसे लोगों के नाम नहीं होने चाहिए, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनके नाम एक से अधिक बार दर्ज हैं या जो देश के नागरिक नहीं हैं।