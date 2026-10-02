'लोकतंत्र नहीं, वंशवाद बचाओ यात्रा', केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर तीखा वार
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के 'लोकतंत्र बचाओ अभियान' को 'वंशवाद बचाओ यात्रा' बताते हुए उस पर ...और पढ़ें
HighLights
शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के अभियान को 'वंशवाद बचाओ यात्रा' कहा।
कांग्रेस पर झूठ फैलाने और अराजकता पैदा करने का आरोप लगाया।
गोवा के काजू-नारियल को एफटीए से वैश्विक बाजार पहुंच मिलेगी।
डिजिटल डेस्क, पणजी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कांग्रेस के लोकतंत्र बचाओ अभियान पर निशाना साधते हुए इसे वंशवाद बचाओ यात्रा करार दिया और विपक्षी दल पर झूठ फैलाने तथा अराजकता पैदा करने का आरोप लगाया।
उत्तरी गोवा के मोपा स्थित मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस आज से एक नया नाटक शुरू कर रही है लोकतंत्र बचाओ यात्रा। यह लोकतंत्र बचाओ यात्रा नहीं है। यह वंशवाद बचाओ यात्रा, परिवार बचाओ यात्रा है।
उन्होंने कांग्रेस पर विदेशी धरती से देश को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने आपातकाल को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पार्टी ने 50 से अधिक बार निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया तथा मुख्यमंत्रियों को बार-बार बदला।
मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का बचाव करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मतदाता सूची में ऐसे लोगों के नाम नहीं होने चाहिए, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनके नाम एक से अधिक बार दर्ज हैं या जो देश के नागरिक नहीं हैं।
मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है और इसे दुरुस्त करने की प्रक्रिया का विरोध नहीं किया जाना चाहिए।शिवराज सिंह चौहान ने गोवा के पोंडा में आयोजित ‘सेवा की कहानी-सेवा संकल्प अभियान’ कार्यक्रम में कहा कि मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से गोवा के काजू और नारियल को वैश्विक बाजारों तक पहुंच मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय उपज की ब्रांडिंग कर उसका दुनिया भर में निर्यात किया जाना चाहिए।
सोर्स- न्यूज एजेंसी PTI के इनपुट के अनुसार
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