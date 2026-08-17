'मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, विचार नहीं', शहजाद पूनावाला ने बीजेपी से किया इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने एक बार फिर पार्टी के सभी पदों से अपना इस्तीफा सौंपा है और पार्टी से इसे स्वीकार करने का आग्रह किया है, क्योंकि उनका पिछला इस्तीफा अस्वीकार कर दिया गया था।

एक्स पर एक पोस्ट में पूनावाला ने कहा कि उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन को अपना इस्तीफा पत्र एक बार फिर सौंपा है और अनुरोध किया है कि इसे स्वीकार किया जाए। 'मैं हमेशा आभारी रहूंगा' उन्होंने मार्गदर्शन और समर्थन के लिए बीजेपी और उसके वरिष्ठ नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और बीएल संतोष का आभार व्यक्त किया। पूनावाला ने कहा कि वह बीजेपी और व्यापक संघ परिवार द्वारा उन्हें दिए गए अवसरों और मंच के लिए हमेशा आभारी रहेंगे।

उन्होंने आगे कहा, "किसी अन्य देश और किसी अन्य पार्टी में मेरे जैसी कहानी (एक युवा, पसमांदा मुस्लिम, जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आता) का होना भी संभव नहीं होता।" पूनावाला ने पहले पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने की पेशकश की थी लेकिन बीजेपी ने उसे स्वीकार नहीं किया था।

पूनावाला ने अपने पत्र में क्या कहा? पूनावाला ने अपने इस्तीफे को लेकर लिखे पत्र में कहा, "कृपया इस पत्र को 30 जुलाई 2026 के मेरे पिछले पत्र के सिलसिले में पढ़ें, जिसमें मैंने जरूरी आर्थिक और निजी हालात की वजह से बीजेपी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से बिना किसी शर्त के इस्तीफा देने की पेशकश की थी।"