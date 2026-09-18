BJP छोड़ने के बाद शहजाद पूनावाला का नया चैप्टर, Rise and Fall सीजन-2 शो का बनेंगे हिस्सा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता शहजाद पूनावाला फिर एक बार सुर्खियों में आ गए हैं। पूनावाला ने इसी साल में अगस्त में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब वे एक नए शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं।

शहजाद पूनावाला प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में शामिल का हिस्सा बनेंगे। शो के ट्रेलर के सामने आने के बाद शहजाद पूनावाला के इस शो का हिस्सा बनने की पुष्टि हो गई है। BJP छोड़ने के बाद 'राइज एंड फॉल' में शामिल शहजाद पूनावाला बीजेपी छोड़ने के बाद अपनी लाइफ के नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब वे एक ऐसे रियलटी शो का हिस्सा बनेंगे, जिससे देश के अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग होंगे।

शहजाद पूनावाला के भाई तहसीन पूनावाला ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने भाई को इस नए चैप्टर के लिए बधाई दी। तहसीन पूनावाला ने लिखा, 'प्यारे शहजाद, रियलिटी टेलीविजन एंटरटेनमेंट में अपनी नई यात्रा शुरू करने के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं!'

तहसीन पूनावाला ने आगे लिखा, 'आप हमेशा ऊपर उठें (Rise) और कभी नीचे न गिरें (Fall)! आप सच में सबसे अच्छे प्रवक्ता थे जिनसे मैं मिला हूं, मुझसे कहीं बेहतर और उम्मीद है कि आप रियलिटी टीवी पर मुझसे कहीं बेहतर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जो कि मुश्किल नहीं है।'

शहजाद पूनावाला ने क्यों छोड़ी BJP? शहजाद पूनावाला ने बीजेपी छोड़ते समय पार्टी से इस्तीफा देने की वजह भी बताई थी। पूनावाला ने कहा था, 'आपातकालीन वित्तीय और व्यक्तिगत हालात की वजह से मैं प्राइवेट सेक्टर में जा रहा हूं।'