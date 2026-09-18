रविशंकर प्रसाद का तेजस्वी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बाढ़ और UPI चार्जेस के आरोपों को किया खारिज

डिजिटल डेस्क, पटना। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बयानबाजी पर कड़ा पलटवार किया है।

बाढ़ और तेजस्वी यादव के बयानों पर प्रतिक्रिया

रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव की लगातार हो रही शिकायतों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की शिकायतों पर मुझे कुछ नहीं कहना है। वे हमेशा शिकायत करते रहते हैं। चिंता न करें; मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में बाढ़ को लेकर अपना काम किया है और मुख्यमंत्री भी सक्रिय हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री के निर्देश पर मैंने उनके संसदीय क्षेत्र का दौरा किया है; अगर उन्हें यह दिखाई नहीं देता, तो कोई बात नहीं। कभी-कभी अपनी निराशा पर काबू रखना चाहिए। बेहतर होता कि विपक्ष के नेता के तौर पर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजते।

UPI MDR चार्ज विवाद पर राहुल गांधी को जवाब डिजिटल पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी बातें करते रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं; आम आदमी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।