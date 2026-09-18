रविशंकर प्रसाद का तेजस्वी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बाढ़ और UPI चार्जेस के आरोपों को किया खारिज
भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार किया है।
HighLights
रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव के बाढ़ संबंधी आरोपों को खारिज किया।
राहुल गांधी के यूपीआई एमडीआर शुल्क पर स्पष्टीकरण दिया।
कहा, 2000 रुपये तक के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
डिजिटल डेस्क, पटना। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बयानबाजी पर कड़ा पलटवार किया है।
बाढ़ और तेजस्वी यादव के बयानों पर प्रतिक्रिया
रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव की लगातार हो रही शिकायतों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की शिकायतों पर मुझे कुछ नहीं कहना है। वे हमेशा शिकायत करते रहते हैं। चिंता न करें; मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में बाढ़ को लेकर अपना काम किया है और मुख्यमंत्री भी सक्रिय हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री के निर्देश पर मैंने उनके संसदीय क्षेत्र का दौरा किया है; अगर उन्हें यह दिखाई नहीं देता, तो कोई बात नहीं। कभी-कभी अपनी निराशा पर काबू रखना चाहिए। बेहतर होता कि विपक्ष के नेता के तौर पर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजते।
UPI MDR चार्ज विवाद पर राहुल गांधी को जवाब
डिजिटल पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी बातें करते रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं; आम आदमी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
₹2,000 तक के ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा और चूंकि देश में लगभग 95 प्रतिशत लोग, खासकर व्यक्ति-से-व्यक्ति ट्रांजैक्शन में, UPI का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वास्तव में कोई खर्च नहीं आएगा। वे इस बारे में बेवजह हंगामा खड़ा कर रहे हैं।
इनपुट एएनआई के साथ
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