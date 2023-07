नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार को मणिपुर हिंसा के कारण इंटरनेट पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर केंद्र और मणिपुर सरकार को घेरा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह अजीब है कि भारत दुनिया का एकमात्र लोकतंत्र है, जो नियमित रूप से लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन कर देता है, जिससे आम नागरिकों को असुविधा होती है।

पिछले दो महीने से जातीय हिंसा का गढ़ रहे मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से एक दिन पहले कांग्रेस नेता ने यह ट्वीट किया।

शशि थरूर सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्टैंडिंग के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि 2022 में समिति ने पाया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इंटरनेट शटडाउन वास्तव में हिंसा को रोकता है।

थरूर ने अपने ट्वीट में लिखा, "सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मणिपुर उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सरकार की अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें पिछले तीन महीनों से राज्य में डिजिटल जीवन को बाधित करने वाले इंटरनेट पर कठोर प्रतिबंध में ढील दी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने 2022 में तीखी टिप्पणी की थी कि सरकार द्वारा ऐसा कोई औचित्य प्रदान नहीं किया गया है, जो किसी भी तरह से प्रदर्शित करता हो कि इंटरनेट शटडाउन वास्तव में बाधा डालता है, कहीं भी हिंसा या आतंकवाद को रोकना तो दूर की बात है।"

The Supreme Court will hear on Monday the government’s appeal against a Manipur High Court order, relaxing the draconian ban on the internet that has crippled digital life in the state for the last three months. The Parliamentary Standing Committee on Information Technology had…— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) July 16, 2023