डिजिटल डेस्क, डांग। गुजरात के डांग जिले में एक 50 वर्षीय व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार 20 वर्षीय युवती के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस शिकायत के अनुसार, आरोपी दीपक पिंपले ने युवती को खरीदारी के बहाने नासरी जिले के वांसदा में अकेले बाजार ले गया। वहां कपड़े खरीदने के बाद उसे नजदीकी होटल ले जाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।

घटना 22 नवंबर को हुई। शिकायत में युवती के पिता ने बताया कि उनकी बेटी को बचपन में व्यारा की एक नर्स ने गोद लिया था। वह वहां एक क्लिनिक में दो महीने से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इलाज करवा रही थी।

20 नवंबर को पिंपले युवती के पिता के घर आया। उसने बताया कि युवती परेशान होकर रात में घर से बाहर घूम रही है। इसके बाद वे पिता और भाई के साथ व्यारा गए और युवती को अस्थायी रूप से आहवा ले आए।

22 नवंबर की सुबह पिता अपनी पत्नी के साथ पास की नदी पर कपड़े धोने गए। करीब दोपहर 1:15 बजे आरोपी ने फोन कर बताया कि युवती वांसदा कपड़े खरीदने जाना चाहती है। पिता ने सुझाव दिया कि उसका भाई भी साथ जाए। लेकिन आरोपी ने भाई को मना कर दिया और युवती को अकेले अपनी गाड़ी में ले गया।