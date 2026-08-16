इंसानियत शर्मसार: कर्नाटक में मानसिक दिव्यांग महिला से दुष्कर्म और गर्भपात; डॉक्टर-नर्स समेत 7 लोग गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, गटग। कर्नाटक के गडग जिले से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मानसिक रूप से दिव्यांग महिला से दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने के आरोप में डॉक्टर और नर्स समेत सात लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

गडग महिला पुलिस स्टेशन में 26 जुलाई को दर्ज मामले में गिरफ्तार आरोपियों में सिकंदर गुलाबसब बेपारी, शब्बीर अहमद लंगोटी (उर्फ जूनसब), प्रदीप सागर नवालेकर, भारत महादेवप्पा कोरावर, संदीप सागर नवालेकर, आरएमपी डॉक्टर नागराज कामतर (बेल्लाट्टी गांव) और स्टाफ नर्स रेखा शिराहट्टी (शिगली) शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, चार आरोपियों (सिकंदर, शब्बीर, प्रदीप और भारत) ने अलग-अलग मौकों पर और अलग-अलग जगहों पर महिला से यौन शोषण किया। महिला के गर्भवती होने के बाद आरोपियों ने परिवार को पैसे देकर समझौता करने की कोशिश की और शिकायत न करने की धमकी दी।