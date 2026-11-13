भारत में होगा SCO का पहला 'सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम, पाकिस्तान को भी आमंत्रण; PM मोदी करेंगे उद्घाटन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत 20 से 22 नवंबर तक दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का पहला सिविलाइजेशनल डायलाग फोरम आयोजित कर रहा है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को बताया कि चीन समेत कई देशों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।

आमंत्रण पाकिस्तान को भी है। शेखावत पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर आशावान हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 20 नवंबर को इस फोरम का उद्घाटन करेंगे।यदि पाकिस्तान का कोई दल इसमें शामिल होता है तो ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) के बाद यह पहला मौका होगा, जब कोई पाकिस्तानी अधिकारी भारत दौरे पर आएगा।

हाल ही में सितंबर 2026 के अंत में (28-30 सितंबर) पाकिस्तान में एससीओ काउंसिल आफ नेशनल को-आर्डिनेटर्स की बैठक हुई थी, जिसमें भारतीय विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और भारत के एससीओ नेशनल को-आर्डिनेटर अलोक अमिताभ डिमरी ने हिस्सा लिया था।

यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी वरिष्ठ भारतीय अधिकारी का पाकिस्तान दौरा था। पाकिस्तान हाल ही में एससीओ काउंसिल आफ हेड्स आफ स्टेट का सालाना अध्यक्ष बना है। इसका अर्थ यह है कि अगले वर्ष (संभवत: अगस्त 2027) एससीओ शिखर सम्मेलन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होगा।

पीएम मोदी आमतौर पर एससीओ के हर शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वे पाकिस्तान में होने वाले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं या नहीं।शेखावत ने मीडिया से बातचीत में कहा, पाकिस्तान की सभ्यता और सांस्कृतिक विकास हमारे से कोई अलग नहीं है।

पाकिस्तान की भागीदारी पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि सांस्कृतिक संवाद हर विवाद का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन यह भरोसा बनाने, बातचीत शुरू करने, देशों तथा सभ्यताओं के बीच टिकाऊ रिश्ते बनाने में मदद कर सकता है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत इस वार्ता को लेकर काफी उत्सुक है।यह फोरम एससीओ देशों को सांस्कृतिक आदान-प्रदान और बेहतर आपसी समझ के जरिये करीब लाने का मकसद रखता है। इसमें 25 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी की उम्मीद है।

भारत ने पाकिस्तान समेत एससीओ के सभी 10 स्थायी सदस्यों को आमंत्रित किया है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय विरासत एवं संस्कृति मंत्री औरंगजेब खान खिची को भी निमंत्रण भेजा गया है। अभी तक इस्लामाबाद ने अपनी भागीदारी की पुष्टि नहीं की है।