CMRL रिश्वत केस: केरल के पूर्व CM पिनाराई विजयन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जांच पर एक हफ्ते के लिए लगी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने CMRL रिश्वत मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ चल रही जांच पर एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी है।
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर एक हफ्ते की रोक लगाई
पिनाराई विजयन को हाई कोर्ट जाने की छूट मिली
CMRL रिश्वत मामले में विजयन पर आरोप लगे थे
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कथित CMRL रिश्वत मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और अन्य के खिलाफ चल रही जांच पर एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी।
कोर्ट ने उन्हें यह छूट भी दी कि वे FIR दर्ज करने के सिंगल जज के आदेश के खिलाफ केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में जा सकते हैं।
9 अक्टूबर को वकील के. एम. शाहजहां की याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल हाई कोर्ट ने विजयन और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत FIR दर्ज करने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर एक हफ्ते की रोक लगाई
यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सौंपी गई एक रिपोर्ट के बाद आया है। इस रिपोर्ट में कोचीन मिनरल्स एंड र्यूटाइल लिमिटेड (CMRL) द्वारा विजयन की बेटी, वीणा टी. को उनकी कंपनी 'एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस' (जो अब बंद हो चुकी है) के जरिए किए गए कथित भुगतानों की जांच की मांग की गई थी।
रिश्वत मामले में विजयन पर लगे हैं आरोप
ED का आरोप है कि CMRL ने IT कंसल्टेंसी सेवाओं की आड़ में 2.78 करोड़ रुपये का फर्जी भुगतान किया था। इससे पहले राज्य सरकार ने FIR दर्ज करने का विरोध किया था। सरकार का तर्क था कि ED की रिपोर्ट काफी नहीं है और मामले में पहले एक प्रारंभिक जांच जरूरी है।
(एजेंसी के इनपुट के साथ)