CMRL रिश्वत केस: केरल के पूर्व CM पिनाराई विजयन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जांच पर एक हफ्ते के लिए लगी रोक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कथित CMRL रिश्वत मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और अन्य के खिलाफ चल रही जांच पर एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी।

कोर्ट ने उन्हें यह छूट भी दी कि वे FIR दर्ज करने के सिंगल जज के आदेश के खिलाफ केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में जा सकते हैं।

9 अक्टूबर को वकील के. एम. शाहजहां की याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल हाई कोर्ट ने विजयन और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत FIR दर्ज करने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर एक हफ्ते की रोक लगाई

यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सौंपी गई एक रिपोर्ट के बाद आया है। इस रिपोर्ट में कोचीन मिनरल्स एंड र्यूटाइल लिमिटेड (CMRL) द्वारा विजयन की बेटी, वीणा टी. को उनकी कंपनी 'एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस' (जो अब बंद हो चुकी है) के जरिए किए गए कथित भुगतानों की जांच की मांग की गई थी।