होर्मुज में मिसाइल हमले में लापता कैप्टन आशीष कुमार जिंदा हैं या नहीं? SC ने केंद्र सरकार से मांगी रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। होर्मुज स्ट्रेट में मिसाइल हमले के शिकार हुए भारतीय जहाज MT स्काईलाइट के लापता कैप्टन आशीष कुमार को लेकर रहस्य गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को इस गुत्थी को सुलझाने का निर्देश देते हुए स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

कैप्टन आशीष कुमार 1 मार्च को होर्मुज जलडमरूमध्य में अपने जहाज पर हुए भीषण मिसाइल हमले के बाद से लापता हैं। डीएनए टेस्ट ने बदला मामला शुरुआत में जहाज के कैप्टन केबिन में आग लगने के बाद मिले अवशेषों के आधार पर उन्हें मृत मान लिया गया था। हालांकि, बाद में आए DNA टेस्ट ने इस धारणा को बदल दिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वे अवशेष कैप्टन आशीष के नहीं थे।

पत्नी के दावे ने उलझाई गुत्थी वहीं कैप्टन आशीष की पत्नी अंशु कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिका के अनुसार, इस घटना के तीन दिन बाद उन्हें UAE और पाकिस्तान जैसे अंतरराष्ट्रीय नंबरों से 20 लाख रुपये की फिरौती के लिए फोन आए थे।

इसके अलावा, जहाज के नष्ट होने के कई घंटों बाद तक कैप्टन के फोन पर व्हाट्सएप मैसेज आते रहे और 31 मार्च को उनका व्हाट्सएप प्रोफाइल मैन्युअली डिलीट किया गया। कैप्टन की पत्नी का कहना है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक सबूत बताते हैं कि उनके पति जीवित हैं और उन्हें बंधक बनाया गया है, लेकिन सरकार ने उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त राजनयिक प्रयास नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया इस मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कैप्टन आशीष कुमार का पता लगाने और विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।