CEC के खिलाफ याचिकाओं पर SC के नोटिस से गरमाई सियासत, BJP बोली- लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ रहा देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार को कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस जारी करने का फैसला यह दिखाता है कि देश की सभी संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं और यहां डर और तानाशाही का कोई माहौल नहीं है।

बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि देश बहुत लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। हर कोई खुलकर अपनी बात कर रहा है। सभी प्रक्रियाओं और प्रणालियों का पालन किया जा रहा है। लोकतंत्र का इससे बेहतर मॉडल और कहां हो सकता है। मुझे लगता है कि भारत लोकतंत्र का जश्न मना रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में मांगा जवाब संबित पात्रा की यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग और केंद्र से एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगने के बाद आई है। यह जवाब उस याचिका पर मांगा गया था जिसमें CEC ज्ञानेश कुमार की अगुवाई वाले चुनाव पैनल के उस तरीके को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत कथित तौर पर दो चुनाव आयुक्तों, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की मंजूरी के बिना फैसले लिए गए थे।