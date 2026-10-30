'अदालती कार्यवाही के लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं', सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र को निर्देश दिया कि प्रस्तावित नीतिगत ढांचे में उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के प्रविधान शामिल किए जाएं, जो अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीम को अनधिकृत तरीके से हासिल करने, प्रसारित करने और उसका व्यावसायिक दोहन करने पर लगी अंतरिम रोक का उल्लंघन करते हैं।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सालिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर संज्ञान लिया कि विभिन्न हाई कोर्टों और अन्य हितधारकों से मिले सुझावों को व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने के लिए इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेज दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नीतिगत ढांचे में निर्देश दिए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मंत्रालय सुझावों पर विचार करेगा और कुछ दिनों में जवाब देगा। उन्होंने आगे सुनवाई के लिए याचिका को दीपावली की छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।

मेहता ने पहले के आदेशों के उल्लंघन का भी उल्लेख किया और पीठ से अनुरोध किया कि वह प्रतिबंधों का उल्लंघन कर अपलोड की गई सामग्री हटाने का निर्देश देने पर विचार करे। इस पीठ ने कहा, 'निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए आवश्यक प्रविधान भी नीतिगत व्यवस्था में शामिल किए जाएंगे।'

पीठ ने अपने आदेश में नौ अक्टूबर, 2026 के आदेश सहित पहले जारी अंतरिम निर्देशों का उल्लेख किया और उनका अनुपालन व प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की जरूरत बताई। प्रशांत भूषण ने सुझाव दिया अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुझाव दिया कि अदालत की ओर से जारी हर आधिकारिक क्लिप पर सत्यापन योग्य डिजिटल हस्ताक्षर या वाटरमार्क होना चाहिए, ताकि आम लोग और डिजिटल प्लेटफार्म असली फुटेज को पहचान सकें।