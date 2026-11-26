डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे सीजेपी के नेता के सौरव दास को एयरपोर्ट पर रोके जाने के मामले में केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा।

केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि मुंबई पुलिस द्वारा सौरव दास के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किए जाने के कारण उन्हें यात्रा करने से रोका गया है।

वहीं, सुनवाई के दौरान सौरव दास के वकील ने अदालत में दलील दी कि अधिकारियों द्वारा उन्हें न तो किसी LOC की जानकारी दी गई थी और न ही इसके उद्देश्य के बारे में बताया गया था।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया है। यह जानकारी दी।

न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ के समक्ष एएसजी चेतन शर्मा ने बताया कि 22-23 नवंबर की दरमियानी रात को महाराष्ट्र पुलिस ने दास के खिलाफ एलओसी जारी किया है। इसलिए दास को इसे उचित फोरम के सामने चुनौती देनी होगी।

इस पर दास की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्बल ने कहा कि दास को एलओसी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने एलओसी की कापी मांगी ताकि उसे चुनौती दी जा सके। हालांकि, एएसजी ने कहा कि एलओसी की कॉपी नहीं दी जा सकती। इस पर कोर्ट ने यूके जाने से रोके जाने के फैसले को चुनौती देने वाली सौरव दास की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।