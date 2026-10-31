'1218 दिन में किया अखंड भारत का निर्माण', अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार पटेल को किया याद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मनाई जा रही सरदार पटेल की 151वीं जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्हें नमन किया।

सरदार पटेल को याद करते हुए अमित शाह ने लिखा, 'सरदार पटेल ने रियासतों में बंटे देश को एक सूत्र में पिरोया और एक मजबूत भारत की नींव रखी।'

'1218 दिन में किया अखंड भारत का निर्माण'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शनिवार को कहा, 'जो काम सभी नेता मिलकर भी एक साथ न कर पाएं, वो काम सरदार साहब ने सिर्फ 1218 दिन में करके एक अखंड भारत की रचना की। देखते ही देखते सरदार पटेल के संकल्प के साथ बना वो भारत आज पूरे गौरव के साथ दुनिया के सामने खड़ा है।'