पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार बुधवार को डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 'समावेश' और नए ई-अनुदान पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इससे सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ उठाने की प्रक्रिया सुविधाजनक हो सकेगी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित (सिंगल एक्सेस मैकेनिज्म फार आल वर्टिकल्स ऑफ एम्पावरमेंट एंड सोशल हार्मोनी) समावेश पोर्टल के जरिये मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं, सेवाओं और विभागीय पोर्टल को एक ही डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। कॉमन लॉगिन सुविधा होने से नागरिकों, लाभार्थियों और अन्य संबंधित पक्षों को अलग-अलग पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इसकी प्रमुख विशेषता एआई क्षमता से लैस चैटबॉट 'सामाजिक सहायक' होगा, जो भाषिणी के सहयोग से 22 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी और सहायता उपलब्ध कराएगा। पोर्टल को डिजिलाकर और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) से भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही अनुदान सहायता के प्रबंधन को सरल बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से नया ई-अनुदान पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। इसमें अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) समेत चार प्रमुख योजनाओं के तहत अनुदान संबंधी प्रक्रियाएं एकीकृत होंगी।