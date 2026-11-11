'यह उनकी कहानी है, आपका नजरिया नहीं'; सोनिया की आत्मकथा पर भाजपा की आलोचना पर बोले सैम पित्रोदा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक को लेकर भाजपा की आलोचना पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने बुधवार को पलटवार किया।

उन्होंने कहा कि यह सोनिया गांधी की कहानी है, किसी दूसरे का नजरिया नहीं। उन्हें अपनी बात और अनुभव अपनी इच्छानुसार रखने का पूरा अधिकार है।

शिकागो में पित्रोदा ने बताया कि उन्होंने अभी तक सोनिया गांधी की पुस्तक 'बिलोंगिंग : ए जर्नी आफ लव' नहीं पढ़ी है, क्योंकि उन्हें इसकी प्रति नहीं मिली है। हालांकि, उन्होंने सुनी गई बातों के आधार पर इसे प्रेम, साहस, प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास से भरी पुस्तक बताया।

पित्रोदा ने कहा कि किसी विदेशी मूल की महिला के लिए भारत आकर भारतीय परिवार, संस्कृति और समाज को अपना जीवन समर्पित करना बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि किसी पुस्तक पर टिप्पणी करने से पहले उसे पूरा पढ़ना और लेखक के दृष्टिकोण को समझना चाहिए।

गौरतलब है कि भाजपा ने मंगलवार को सोनिया गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी पुस्तक में 1975 के आपातकाल को सही ठहराने और 1984 के सिख विरोधी दंगों में राजीव गांधी को क्लीन चिट देने की कोशिश की है। भाजपा ने पुस्तक को 'व्हाइटवाशिंग' करार दिया था।

वहीं, प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा ने कहा कि सोनिया गांधी की पुस्तक का उद्देश्य गांधी परिवार की छवि सुधारना या किसी को सफाई देना नहीं, बल्कि अपने निजी अनुभव और भावनाएं देश के साथ साझा करना है। वाड्रा ने 2004 में कांग्रेस की जीत के बाद सोनिया गांधी द्वारा पीएम पद स्वीकार नहीं करने के फैसले को बड़ा त्याग बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनना सोनिया की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कभी नहीं रही। कोलंबिया और शिकागो विश्वविद्यालय में चर्चा करेंगे राहुल: पित्रोदा कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले सप्ताह अमेरिका यात्रा के दौरान कोलंबिया और शिकागो विश्वविद्यालयों में विशेष संवाद कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सैम पित्रोदा के अनुसार, 17 नवंबर को कोलंबिया विश्वविद्यालय में राहुल वैश्विक छात्र आंदोलनों, शिक्षा, रोजगार और लोकतंत्र पर चर्चा करेंगे। वहीं, 18 नवंबर को शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर राबर्ट पेप के साथ भू-राजनीति, मध्य पूर्व और ईरान युद्ध सहित वैश्विक मुद्दों पर संवाद करेंगे।