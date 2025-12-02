S-400 से कितना बेहतर S-500... किसकी होगी डील, पुतिन के दौरे से भारत को क्या-क्या मिलेगा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत की हवाई ताकत का एहसास कराया है। इस ऑपरेशन में रूस निर्मित S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी वायुसेना के दर्जनों विमानों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही ट्रैक कर ध्वस्त कर दिया।

2018 में 5.43 बिलियन डॉलर की डील के तहत भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पांच रेजिमेंट खरीदी थीं। अब ऑपरेशन सिंदूर के प्रदर्शन से उत्साहित होकर भारत सरकार अतिरिक्त पांच रेजिमेंट खरीदने की तैयारी में है। कितना ताकतवर है S-400? एक रेजिमेंट में 16 लॉन्चर व्हीकल, दो बैटरी, कमांड-कंट्रोल सेंटर और हाई-रेजोल्यूशन रडार शामिल होते हैं। यह सिस्टम अब भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन चुका है. आकाश, MRSAM, स्पाइडर जैसे स्वदेशी व विदेशी सिस्टम के साथ पूरी तरह एकीकृत हो गया है।

पुतिन की भारत यात्रा पर S-500 पर चर्चा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आने वाली भारत यात्रा में S-400 का विस्तार तो चर्चा में है, लेकिन असली बड़ी डील S-500 प्रोमेथियस की है। यह S-400 का सिर्फ अपग्रेड नहीं, बल्कि पूरी तरह नया जनरेशन सिस्टम है. ये सिस्टम हवाई हमलों के साथ-साथ अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक हथियारों को भी नष्ट कर सकता है।

को-प्रोडक्शन का प्रस्ताव हो सकता है पेश सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस S-500 को को-प्रोडक्शन मॉडल में ऑफर कर सकता है। अल्माज-एंटे कंपनी के साथ कोई भारतीय पार्टनर मिलकर मिसाइल के महत्वपूर्ण पार्ट्स भारत में ही बनाएगा ऐसा प्रस्ताव पेश करने की खबर है। यह ‘मेक इन इंडिया’ के लिए सबसे बड़ा रक्षा सौदा हो सकता है।