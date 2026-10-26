अनुमति को लेकर राजनीतिक विवाद के बीच कर्नाटक में आरएसएस का पथ संचलन

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक में कई स्थानों पर रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने पथ संचलन किया। इस दौरान कड़ी पुलिस सुरक्षा रही। अनुमति को लेकर राजनीतिक विवाद के बीच भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर संगठन को परेशान करने का आरोप लगाया।

भाजपा नेता आर अशोक और चालवाडी नारायणस्वामी ने बेंगलुरु के जयनगर में हुए पथ संचलन में हिस्सा लिया। बेंगलुरु के पूर्व पुलिस आयुक्त और भाजपा नेता भास्कर राव भी कार्यक्रमों में शामिल हुए। बेंगलुरु में जयनगर और चामराजपेट समेत कई स्थान पर पथ संचलन में बच्चे, युवा और वरिष्ठ स्वयंसेवक शामिल हुए।

इस दौरान स्वयंसेवकों ने ‘भारत माता’ को नमन किया। हुबली में हजारों स्वयंसेवकों ने इसमें भाग लिया। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, हुबली-धारवाड़ सेंट्रल के विधायक महेश तेंगिनकाई और अन्य नेता भी पथ संचलन में शामिल हुए। कलबुर्गी में भी स्वयंसेवकों ने पथ संचलन किया।