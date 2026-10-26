कर्नाटक में सड़क हादसे में RSS के नेता की मौत, टक्कर के बाद पलटी कार

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरू। कर्नाटक के उडुपी जिले में सोमवार को सड़क हादसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के वरिष्ठ नेता गुरुदास शेनॉय की जान चली गई।

यह हादसा उस वक्त हुआ जब वह साइकिल से सड़क पार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि आरएसएस नेता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार भी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई।

मंदिर दर्शन के लिए निकले थे गुरुदास पुलिस अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी PTI को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक गुरुदास शेनॉय उडुपी जिले के कोटा मानुरू इलाके के रहने वाले थे और क्षेत्र में संघ के एक वरिष्ठ व सम्मानित कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे।

सोमवार सुबह वह हमेशा की तरह अपनी साइकिल पर सवार होकर प्रसिद्ध अमृतेश्वरी मंदिर में पूजा-अर्चना करने जा रहे थे। जब वह कोटा जंक्शन के पास सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज गति से आ रही एक अनियंत्रित कार ने उनकी साइकिल को सीधे टक्कर मार दी।